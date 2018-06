Operação afasta prefeita e secretários suspeitos de enriquecimento ilícito em Jati, no Ceará

A prefeita e secretários de Jati, no interior do Ceará, foram afastados do cargo nessa quinta-feira na segunda fase da operação Abelha Rainha, que investiga irregularidades na desapropriação de imóveis para construção de um estádio de futebol e uma academia de saúde.

Além da prefeita do município, Maria de Jesus Diniz Nogueira, os secretários de Finanças, e dois procuradores estão proibidos de frequentar órgãos públicos municipais de Jati. O marido de Maria de Jesus, Antônio Nogueira Neto, havia sido preso na primeira fase da operação, em julho de 2017, por porte ilegal de arma de fogo.

Conforme denúncia do Ministério Público, os gestores de Jati cometeram irregularidades na desapropriação de imóveis e são investigados por desvio de dinheiro. Eles são investigados por suspeita de enriquecimento ilícito ou locupletação de verbas públicas em razão da desapropriação e de contratos firmados com prestadores de serviço e fornecedores do município.