Operação aplica 50 mil metros quadrados de asfalto em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia está empenhada em melhorar a qualidade da malha viária municipal. Para isso, além de programar intervenções de grande porte, frentes de trabalho atuam em diversos pontos do município. Ao todo, a Operação Tapa Buracos aplicará 50 mil metros quadrados de asfalto.

Estão sendo beneficiados 18 bairros de Caucaia. Na primeira etapa da força-tarefa, as equipes já passaram por ruas do Potira, Icaraí e Metrópole, além de toda a avenida da Integração, toda a avenida Contorno Sul e toda a avenida São Vicente de Paula. Serão beneficiadas nos próximos dias vias do Centro da Sede, do Mestre Antônio e as saídas da cidade.

Desta forma, a Operação Tapa Buracos beneficiará diretamente a quem mora ou passa pelo Picuí, Cigana, Planalto Caucaia, Nova Cigana, Açude, Patrícia Gomes, Metrópole, Arianópolis, Araturi, Conjunto Novo Paraíso, Parque Soledade, Grilo, Padre Romualdo, Pabussu, Centro, Mestre Antônio, Icaraí e Parque Potira.

A expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados em três semanas. Com isso, a operação terá durado, ao todo, 40 dias. “Junto com a saúde, a mobilidade é a coisa que o povo mais me pede pra melhorar. A gente sabe que o trânsito de Caucaia tá complicado e é por isso que operações como essa existem. Mas a gente se preocupa com obras maiores também”, afirma o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB).

Ele refere-se à parceria firmada pela Prefeitura com o Governo do Estado e que nos próximos dias resultará na aplicação de mais 70 mil metros quadrados de asfalto em Caucaia. Trata-se do programa Sinalize, que beneficiará 11 bairros também com instalação de sinalização horizontal e vertical numa tentativa de reduzir o índice de acidentes.

Com informações da Prefeitura de Caucaia