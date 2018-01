Operação “Bem-vindo 2018”: mais de nove mil veículos abordados e cinco armas apreendidas

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRE), apreendeu cinco armas de fogo e realizou mais de nove mil abordagens de veículos nas rodovias estaduais. A ostensiva ocorreu durante a operação “Bem-vindo 2018”, que ocorreu nesse feriadão de ano novo. Os trabalhos policiais iniciaram às 17 horas da sexta-feira (29) e seguiram até as 22 horas da segunda-feira(1).

Foi empregado o efetivo de 416 policiais militares, 54 viaturas e 52 motos nas fiscalizações, além de 20 guinchos. Ao todo, 47 acidentes foram registrados no feriadão, resultando em quatro vítimas fatais e 29 pessoas feridas. Dos procedimentos policiais registrados, cinco armas de fogo foram apreendidas e um veículo foi recuperado. Além disso, uma pessoa foi presa com base no artigo 306 do Código de Trânsito (conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem). Outros 48 motoristas foram autuados administrativamente pela recusa de soprar o bafômetro, 39% a menos que o ano passado quando 79 ocorrências foram registradas.

Durante o feriadão foram registradas quatro vítimas fatais, enquanto em 2016 foram três. O número de vítimas não fatais se manteve em 29 registros. Já o número de acidentes este ano foram 47, contra 41 registros no mesmo período do ano anterior, o que representa um acréscimo de 15%. Esses dados são referentes a ocorrências registradas, em rodovias estaduais, entre os dias 29 e 1º de Janeiro.

Com informações da SSPDS