Operação Carnaval flagra mais de 3 mil condutores trafegando com excesso de velocidade

Foram flagrados pelos radares 3.157 motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais cearenses durante os cinco primeiros dias da Operação Carnaval. Conduta que potencializa o risco de acidentes graves e fatais, principalmente, com pista molhada em virtude das chuvas. Também foram autuados 336 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos. Outra conduta que está sendo fiscalizada com rigor, objetivando a preservação da vida.

Volta para casa

O foco da fiscalização da PRF continua sendo nas condutas responsáveis por elevados índices de letalidade. Dessa forma, serão priorizadas ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso do cinto de segurança e ocorrências envolvendo motocicletas ou ciclomotores, historicamente, infrações com índices elevados de letalidade no trânsito. A estratégia é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, e diminuir o fluxo dos veículos de carga.

Dicas para uma viagem mais segura

Atenção redobrada em toda a viagem;

Transitar em rodovias federais requer atenção redobrada durante toda viagem;

A prudência deve ser ainda maior em trechos urbanos, onde há um fluxo intenso de veículos e pedestres;

Planejamento da viagem

O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer da documentação pessoal e do veículo;

Sob chuva, é difícil ver e ser visto

Dirigir sob a chuva requer atenção redobrada do condutor, por isso, acenda os faróis, diminua a velocidade, aumente a distância para os demais veículos e nunca pare sobre a via.

Revisão preventiva

Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório;

Descanso

Durma bem antes de qualquer viagem. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.

