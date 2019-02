Operação contra o narcotráfico passa pelo Ceará e mais seis estados: PF apreende aviões

Posted on

Uma força tarefa da Polícia Federal começou, na madrugada desta quinta-feira (21), uma operação para cumprir mandados de prisão e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A operação passa pelo Ceará e mais seis estados – Goiás, Paraná, Pará, Roraima, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A Polícia Federal tenta desarticular uma organização criminosa especializada no transporte aéreo de grandes quantidades de drogas para o Brasil, os Estados Unidos e a Europa. Um total de 400 agentes cumprem 54 mandados de prisão e 81 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas.

Cem pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com o narcotráfico são alvo da operação. As ações de combate ao tráfico tem, ainda, como foco, contas bancárias bloqueadas pela Justiça , apreensão de 47 aeronaves, sequestro de 13 fazendas com mais de 10 mil cabeças de gado bovino.



A Operação denominada Flak (referência a uma expressão utilizada pelos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial para se referirem à artilharia antiaérea alemã) tem o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). As investigações começaram há dois anos e, segundo a PF, com o monitoramento de voos transportando cocaína que, nesse período, transportaram mais de 9 toneladas do produto.

A Polícia Federal, até o fechamento deste texto, não havia liberado informação sobre os bens apreendidos e prisões realizadas no Ceará.