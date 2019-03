Operação contra pornografia infantil cumpre 4 mandados de prisão em Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (28), mandados contra pornografia infantil na Capital cearense. A ação faz parte da 4ª fase da Operação da Luz na Infância, que cumpre, ao todo, 266 mandados de busca e apreensão em 26 estados e no Distrito Federal. Em Fortaleza, quatro pessoas são investigadas.

A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e, até a manhã desta quinta, já foram realizadas, pelo menos, 62 prisões em flagrante em todo o país. A operação apura crimes de abuso e exploração sexual praticados na internet contra crianças e adolescentes.

No Ceará

Segundo a Polícia Civil do Ceará, os alvos foram identificados com base em informações coletadas em ambientes virtuais pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do MJSP. Com as evidências, os policiais solicitaram os mandados de busca e apreensão à Justiça, que autorizou a operação.

Penas

As penas para esse tipo de crime variam de 1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos de prisão. A punição aumenta para 4 a 8 anos de prisão para quem produz material pornográfico.