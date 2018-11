Operação contra pornografia infantil no Ceará. Polícia prende 33 em flagrante durante operação nacional

Ao todo, são cumpridos 69 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 18 estados. As prisões em flagrante ocorrem no momento em que policiais encontram materiais ilícitos.

No Ceará

Em maio deste ano, as polícias Civil e Federal do Estado, em operação de busca e apreensão a material de pornografia infantil e exploração sexual, já haviam prendido 6 suspeitos no Ceará. Na ocasião, foram cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão.