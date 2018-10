Operação da Polícia Civil em Jucás resulta na captura de seis pessoas e na apreensão de drogas e materiais ilícitos

Quatro adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos, nesta quinta-feira (25), em Jucás, Área Integrada de Segurança, durante uma ação realizada por equipes da Delegacia Municipal daquela cidade. A operação teve como objetivo combater práticas criminosas na região, como tráfico de drogas e armas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Única da Comarca de Jucás. Pequenas quantidades de maconha, cocaína e apetrechos do tráfico foram apreendidos na ação.

O trabalho contou com a participação de 77 policiais civis, distribuídos em 24 viaturas. Participaram da ofensiva, equipes das delegacias regionais de Icó e Iguatu; e das municipais de Acopiara, Aurora, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mombaça, Pedra Branca, Quiterianópolis, Saboeiro, Senador Pompeu, Solonópole, Tauá e Várzea Alegre.

Logo no início do dia, os agentes de segurança saíram em diligência e passaram a efetuar buscas em bares e residências da cidade. No primeiro momento, foram presos os irmãos Jhony Renê Bezerra da Silva (25), conhecido como “Renê” e que possuía antecedentes criminais por homicídio; e José Constantino Cabral Nego (21), vulgo “Zé Neto Macaco”, que tem passagens por crime de trânsito. Ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foi apreendido um revólver de calibre 38, com 16 munições de mesmo calibre não deflagradas.

Dando continuidade às buscas, os agentes policiais chegaram a um imóvel onde encontraram Antônia Teonila da Silva Cavalcante (49), que não possuía antecedentes criminais. Com ela, os agentes de segurança encontraram 154 g de maconha, uma balança de precisão, um rádio de comunicação e quatro aparelhos celulares. Na ocasião, foi apreendido também o filho de Antônia, um adolescente de 17 anos. A mulher foi autuada pro tráfico de drogas e, contra o menor, foi registrado um ato infracional análogo ao mesmo crime atribuído a sua mãe.

Já em outro local, um adolescente de 16 anos foi apreendido com 32 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 30 g. O material estava escondido no fundo de um sofá. Na ocasião, também foi encontrada a quantia de R$ 20,00 e um aparelho celular. Em outro ponto da cidade, uma mulher identificada como Maria Aparecida Silva do Nascimento (28), conhecida como “Pretinha”, foi presa com 298 g de maconha e 52 g de cocaína, além de dois celulares e dois chips.

Todos os capturados foram encaminhados para a Delegacia de Jucás, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis. O material apreendido também foi levado para a unidade local da PCCE. Após os procedimentos, os adolescentes serão apresentados ao Ministério Público, conforme as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enquanto os demais envolvidos foram direcionados aos respectivos estabelecimentos penais, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil mantém as investigações, com o objetivo de combater ações criminosas na região.

Com informação do Governo do Estado do Ceará