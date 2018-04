Operação de montagem de estrutura  do VLT vai alterar trânsito no Dionísio Torres nesta quinta-feira 

Dando prosseguimento às obras de implantação do VLT, o Governo do Ceará, através da Secretaria da Infraestrutura, realizará, na noite desta quinta-feira (12), operação de içamento em um viaduto localizado na continuação da avenida Virgílio Távora. Sendo assim, a rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face será interditada para operação dos guindastes das 21h às 05h do dia seguinte (sexta-feira, 13).

Nesse período, os motoristas devem seguir os desvios. “Nesse local, teremos que concluir um viaduto, que servirá ao transporte de carga, para depois demolir o existente e construir dois outros para o VLT. Como é ponto muito crítico, realizaremos as interdições necessárias de forma pontual, parciais, buscando impactar o mínimo possível no trânsito da região, diminuindo o transtorno”, observa Lúcio Gomes, secretário da Infraestrutura do Ceará.

Saiba mais

O ramal Parangaba-Mucuripe terá 13,4 quilômetros, ligando os bairros Mucuripe e Parangaba. Desta extensão, serão 12 quilômetros em superfície e 1,4 quilômetro de trechos elevados. Ao todo, são dez estações: Parangaba, Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Sales, Papicu, Mucuripe e Iate.

O VLT irá promover a integração com outros modais de transporte. A estação Parangaba possibilitará a total integração à Linha Sul do Metrô de Fortaleza e ao terminal rodoviário do bairro. Já a estação Papicu se integrará à futura Linha Leste do Metrô e ao terminal rodoviário. A previsão de demanda potencial do modal é de 90 mil passageiros por dia.

Com informações da Seinfra