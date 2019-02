Operação ‘De Olho no Tanque’ investiga adulteração de combustíveis no CE

O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação “De Olho no Tanque”, nas cidades de Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste, com o objetivo de investigar a adulteração de combustíveis e a manipulação referente à diferença entre a quantidade vendida e o volume de gasolina, diesel e álcool adquirido pelos consumidores nos postos de gasolina dos referidos municípios.

A Operação foi realizada por meio da Promotoria de Justiça de Pentecoste, comarcas vinculadas Apuiarés e General Sampaio, em conjunto com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

De acordo com o promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto e com fiscais do Decon e da Sefaz, na ação fiscalizatória, bombas no município de Apuiarés foram lacradas e restou identificada a prática de sonegação de impostos no município de Pentecoste. Também foi verificada a qualidade dos combustíveis nas três cidades. Ao todo, foram fiscalizados nove postos, sendo cinco em Pentecoste, três em Apuiarés e um em General Sampaio.

“Cumpre destacar que a adulteração de bomba de combustível é ilegal e gera prejuízos aos consumidores que de boa-fé acreditam na medição expostas no visor das bombas”, declara o promotor. Segundo ele, o MPCE continuará investigando a prática de crimes e combatendo a cartelização nos municípios de sua atuação.

com MPCE