Operação de réveillon nas estradas cearenses contará com 400 policiais

Mais de 400 policiais militares participam da operação “Bem-vindo 2018”, organizada pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRE) para garantir a segurança dos veículos que trafegarem nas rodovias cearenses no fim do ano.

A operação teve início às 17h dessa sexta-feira (29) e seguirá até as 22h de segunda-feira (1º). Ao todo, serão 416 agentes em serviço, além de 54 viaturas, 52 motos nas fiscalizações e 20 guinchos. Haverá policiais trabalhando em 25 postos fixos e 58 postos avançados, com ações ostensivas em parceria com os agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).