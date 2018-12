Operação do Ministério Pública mira investigações na Prefeitura de Capistrano

A cidade de Capistrano, na Região do Maciço do Baturité, foi invadida, na manhã desta quinta-feira, 13, por uma força tarefa do Ministério Público Estadual, com o apoio das Polícias Civil e Militar para investigar supostas irregularidades com recursos da administração municipal.

Promotores e técnicos do Ministério Público não anteciparam detalhes sobre o conteúdo das investigações e quais são os alvos da apuração de possíveis denúncias no âmbito do gerenciamento de verbas da Prefeitura. O Ministério Público cumpre mandados de busca e apreensão de documentos.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 –Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), na Região do Maciço, radialista Welington Lima, fala sobre a movimentação dos promotores e técnicos do Ministério Público e dos policiais civis e militares na pequena cidade de Capistrano.

A delegada de Polícia Civil de Aracoiaba, que responde por Capistrano, destacou, nesta manhã, o apoio dado ao trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Confira no player abaixo!