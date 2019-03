Operação do Ministério Público prende grupo de policiais em Sobral e Tianguá

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) culminou com a prisão de um grupo de policiais militares, sendo um tenente-coronel, um major e sete praças.

A ação foi realizada nos municípios de Sobral e Tianguá, na Região Norte do Estado. Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão. As diligências continuam em andamento na tarde desta quinta-feira. A acusação contra o grupo é de crime de concussão, isto é, exigir para si ou para outro vantagens indevidas.

Os militares presos foram ouvidos na sede do Ministério Público da cidade de Sobral e, depois, encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) , para serem submetidos a exame de corpo de delito.