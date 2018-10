Operação em 21 cidades do Ceará fecha farmácias irregulares

A operação conjunta aconteceu em 21 cidades da região Cariri, no sul do Ceará. O Decon deve apresentar o balanço final da fiscalização nesta sexta-feira (5).

Segundo o Ministério Público, entre as irregularidades encontradas nas farmácias da região estão ausência de certificado do Corpo de Bombeiros, falta de um profissional com registro no Conselho Regional de Farmácia, registro sanitário vencido e falta de um livro com os direitos do consumidor.