Operação Fantoche da PF mira desvio de R$ 400 mi entre Ministério do Turismo e empresas do Sistema S

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), uma mega operação para apurar denúncias de irregularidades na aplicação de recursos e convênios entre o Ministério do Turismo e empresas do Sistema S. Denominada de Fantoche, a Operação teve, na manhã desta terça-feira, prisão e apreensão de documentos e equipamentos de informática em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

Um total de 213 agentes, segundo nota da Polícia Federal, estão envolvidos nas investigações. A operação tem, ainda, a participação de auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporárias. “Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos“, acrescentou a PF sobre a operação, realizada em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo, ainda, a PF, um grupo de empresas do mesmo núcleo familiar atuou, desde 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com a pasta e com o Sistema S.