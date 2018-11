Operação Finados reforça fiscalização do trânsito no entorno de cemitérios às margens das rodovias do Ceará

O final de semana prolongado que começa hoje, dia 2 de novembro, com o feriado de Finados, é mais um motivo de preocupação para as autoridades do trânsito, já que milhares de cearenses estarão pegando as estradas estaduais e federais para curtir o feriadão tanto no Interior quanto na Região Metropolitana de Fortaleza. A “Operação Finados” da Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciada nessa quinta-feira, 1º, e que segue até o próximo domingo, 4, deve intensificar as fiscalizações no entorno de cemitérios próximos às rodovias.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva, tem mais informações sobre o assunto.

WELTON SILVA – OPERAÇÃO FINADOS