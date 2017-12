Operação Pente Fino: Reforma previdenciária dominou debates ao longo de 2017

A reforma previdenciária dominou debates ao longo de 2017 entrou como um dos principais assuntos do Bate Papo Político, na edição desta sexta-feira, 29, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior). O correspondente Carlos Alberto, destacou, a situação do governo que tem levado a melhor contra os segurados na Justiça nos processos de pedidos de revisão do cancelamento de benefícios.

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral, com o presidente da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Cogerh), João Lúcio Farias, relatou que o baixo volume de água nos reservatórios que abastecem as cidades do Interior e da Grande Fortaleza é cada vez mais baixo.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 29.12.2017