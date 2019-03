Operação retira cercas em Áreas de Proteção Permanente das dunas de Caucaia

Uma ação conjunta entre o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental (Seplam) e a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) retirou na quinta-feira (21/3) cercas e barracos particulares que delimitavam irregularmente uma Área de Preservação Permanente (APP) de dunas no Icaraí.

A iniciativa decorre de parecer técnico do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Titular da Seplam, Daniel Cavalcante ressalta que a fiscalização nas dunas do Icaraí, da Tabuba e do Cumbuco acontecerá periodicamente. “Para que o espaço preservado fique limpo e sem invasores, nós vamos realizar a fiscalização duas vezes por semana.”

Conforme o vice-presidente do Imac, Paulo Silas, foram retirados arames que estruturavam a cerca, piquetes que delimitavam a área invadida e barracos já instalados no local. “Fizemos a retirada de todas as edificações da invasão das dunas móveis.”

A ação também contou com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Ceará.

Com PMC