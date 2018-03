Operação Semana Santa 2018 terá reforço de 1.680 agentes da segurança pública no Estado

Das 18 horas desta quinta-feira (29) até às 6 horas de segunda-feira (2), policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) serão mobilizados para atuar na Operação Semana Santa 2018. Ao todo, serão empregados 1.680 agentes da segurança pública diariamente para reforçar o policiamento e resgate nos municípios cearenses e nas estradas estaduais. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) preparou um plano operacional para os cinco dias de serviço, que foi apresentado para o governador Camilo Santana, nesta terça-feira (27), na sede da SSPDS.

Durante o encontro que reuniu todos os comandantes das Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado, Camilo avaliou as estratégias de combate à criminalidade, o reforço de ações nos últimos dias e definiu detalhes da Operação Semana Santa 2018. Foram alinhadas as ocupações de espaços estratégicos, o acompanhamento de corredores de ônibus e o reforço operacional de batalhões especializados como o de Polícia de Choque (BPChoque), o de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e dos helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que têm ampliado ações, em especial durante voos noturnos, por meio das câmeras infravermelhas.

A operação vai contar diariamente com equipes das coordenadorias Integradas de Planejamento Operacional (Copol), de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Inteligência (Coin) da SSPDS, além de servidores de suas vinculadas: Polícia Militar do Estado (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense (Pefoce). Durante o feriado, não haverá alteração do efetivo ordinário em decorrência das movimentações dos efetivos das forças de segurança.

A Polícia Militar terá reforço no efetivo em Fortaleza, Região Metropolitana e em 97 municípios do Interior do Estado. Enquanto isso, todas as 27 delegacias 24 horas do Estado funcionarão em regime de plantão. No Interior, o contingente extra nas unidades da Polícia Civil será enviado para Acaraú, Aracati, Baturité, Beberibe, Camocim, Jaguaribe e Paraipaba. Nos dias 29 e 30 de março, a Delegacia Metropolitana de Pacatuba estará em funcionamento, em ocasião da Encenação da Paixão de Cristo, que será realizado na cidade.

As ações do Corpo de Bombeiros serão intensificadas em toda a orla de Fortaleza, com reforço na Praia do Futuro e na Leste-Oeste. Na Região Metropolitana, nos municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Maranguape, Aquiraz, Cascavel, Horizonte e Pacajus, a atuação dos bombeiros também será fortalecida, assim como nas demais Áreas Integradas se Segurança que compreendem todo o Estado. Aeronaves da Ciopaer darão apoio diário às ações de policiamento, resgate e aeromédico.

CEs

O reforço policial também vai se estender às estradas estaduais, com a atuação diária do efetivo do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Em cada dia do feriado prolongado, o BPRE vai utilizar 48 motos, 20 guinchos, 47 viaturas, distribuídos em 26 pontos fixos e 65 postos avançados. A operação tem o objetivo de intensificar as fiscalizações, além da guarda preventiva e ostensiva, uma vez que o feriado estendido traz grande movimentação nas estradas e nos municípios do interior do Estado.

Com informações da SSPDS