Operação Semana Santa registra redução de 12% no número de acidentes nas rodovias estaduais

A Operação Semana Santa 2018 resultou na queda de 12% no número de acidentes nas estradas estaduais durante o feriado. Das 18 horas da quinta-feira, dia 29 de março, até as 6 horas desta segunda-feira (02), período que compreendeu as ações policiais e de trânsito, foram registrados 29 acidentes contra 33 casos ocorridos no mesmo período do ano passado. Houve queda também no número de feridos, saindo de 25 casos em 2017 para 23 este ano, o que representa 8% a menos de vítimas com ferimentos em decorrência a acidentes nas CEs.

A atuação diária contou com efetivo do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Apesar do balanço positivo, foram registrados quatro óbitos nas estradas cearenses, um a mais do que no ano passado. Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), no Ceará, foram contabilizados 54 casos no Estado contra 37 mortes do ano passado.

A atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi intensificada em toda a orla de Fortaleza, com reforço na Praia do Futuro e na Leste-Oeste, nos principais municípios da Região Metropolitana e nas demais Áreas Integradas se Segurança que compreendem todo o Estado. Ao todo, foram registradas 5.434 ações de prevenção de afogamento e de orientação aos pais de crianças, principalmente. Apenas um afogamento foi registrado no Ceará, em Porteiras (AIS 19).

Na madrugada do sábado (31), os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de afogamento na localidade de Barro Vermelho, zona rural do município. Conforme os dados apurados no local, uma família que estava em um veículo tentou atravessar uma passagem molhada, em uma estrada que dava acesso ao distrito de Simão, por volta das 03h30min. Com a forte chuva, o veículo parou e os ocupantes tentaram sair, vindo uma criança de três anos a ser levada pela enxurrada. O corpo de Dávila Maria Nunes foi encontrado a três quilômetros de distância da região, por volta das sete horas da manhã. A criança foi levada ao hospital, mas já estava em óbito.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) empregou 1.680 profissionais da coordenadorias Integradas de Planejamento Operacional (Copol), de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Inteligência (Coin) da SSPDS, além de servidores de suas vinculadas: Polícia Militar do Estado (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense (Pefoce). A atuação dos profissionais possibilitou o reforço no policiamento nos municípios cearenses e nas estradas estaduais.

As ações policiais durante o feriado resultaram em 41 armas apreendidas e 278 prisões em flagrante com abrangência em todo o Estado, sendo 105 delas registradas na Capital, 39 na Região Metropolitana e 67 prisões nos Interior Norte e Sul, cada um.

Com informações da SSPDS