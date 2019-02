Reforma previdenciária chega ao Congresso em meio à crise política

O vazamento de áudios envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro, Gustavo Bebianno, demitido do cargo após escândalo de candidatas laranjas no PSL, é o assunto da semana. O tema foi destaque no Bate Papo Político desta quarta-feira (20), entre os jornalista Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que comentaram a falta de conteúdo entre o presidente e o ex-ministro.

Começando pelo episódio: mentira ou verdade?

Na semana passada, Bebianno afirmou que havia falado três vezes com Jair Bolsonaro (no último dia 12). No dia seguinte, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, disse que isso era ‘mentira absoluta‘. Áudios agora divulgados mostram 3 mensagens por WhatsApp entre ex-ministro e o presidente. O diálogo teve como principais pontos a irritação do presidente com seu ministro; as críticas envolvendo a Rede Globo e a ‘proximidade tóxica’ do presidente, principalmente, com a própria família Bolsonaro.

A falta de conteúdo dessa briga, no entendo, é o que chama mais atenção. Para Beto Almeida, se imaginava que a conversa estaria cheia de conteúdo, mas, pelo contrário, “se criou uma crise encima de nada“. A polêmico gerou desgaste ao governo, que pretende apresentar duas importantes reformas: Pacote Anticrime e reforma da Previdência. Bolsonaro precisará, por isso, de uma base para aprovar essas reformas.

Entenda:

Em vídeo divulgado na última segunda-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro explica as razões pelas quais exonerou Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência da República, elogiou o ex-ministro e afirmou que “diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação“.

Bolsonaro disse, na gravação, que houve “incompreensões” e “mal-entendidos de parte a parte“, apelando para que não haja pré-julgamentos: “Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado prejulgamentos de qualquer natureza”, ressaltou.