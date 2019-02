Oportunidade: 14 órgãos abrem 995 vagas no Ceará e em mais sete estados

Inscrições de concurso público de 14 órgãos podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (18) para preencher 995 vagas. As vagas estão distribuídas entre profissionais de todos os níveis de escolaridade, com postos para trabalhar em cidades de 8 estados – Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Roraima e São Paulo.

Em Moçamba, município cearense, as inscrições para seleção de 78 vagas atendem as funções de Professor do Ensino Infantil e Fundamental I e Ensino Fundamental II; além de quatro vagas para a função de Motorista Categoria “D” para a contratação temporária, no prazo de um ano, podendo ser prorrogável também por um ano. As inscrições se encerram nesta terça-feira (18). Os salários chegam a R$ 1.283,50. Edital

Acompanhe as vagas

Prefeitura de Mombaça (CE)

Encerramento das inscrições 19/02/2019 Vagas 82 Salário até R$ 1.283,50 Escolaridade fundamental e superior Estado Ceará

Aeronáutica

Encerramento das inscrições 19/03/2019 Vagas 227 Escolaridade médio Estado São Paulo



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG)

Encerramento das inscrições 18/03/2019 Vagas 8 Salário até R$ 3.283,02 Escolaridade fundamental, médio e superior Estado Minas Gerais

Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE – MA)

Encerramento das inscrições 20/02/2019 Vagas 4 Salário até R$ 4.439,60 Escolaridade superior Estado Maranhão

Prefeitura de Baliza (GO)

Encerramento das inscrições 20/02/2019 Vagas 45 Estado Goiás

Prefeitura de Benjamim Constant (AM)

Encerramento das inscrições 20/02/2019 Vagas 148 Estado Amazonas

Prefeitura de Beruri (AM)

Encerramento das inscrições 22/02/2019 Vagas 31 Salário até R$ 1.227,57 Escolaridade médio Estado Amazonas

Prefeitura de Boa Vista (RR)

Encerramento das inscrições 07/03/2019 Vagas 4 Salário até R$ 8.538,76 Escolaridade superior Estado Roraima

Prefeitura de Campo Grande (MS)

Encerramento das inscrições 19/02/2019 Vagas 150 Salário até R$ 1.100,00 Escolaridade alfabetizado Estado Mato Grosso do Sul

Prefeitura de Candeias (MG)

Encerramento das inscrições 28/02/2019 Vagas 23 Salário até R$ 1.250,00 Escolaridade médio Estado Minas Gerais

Prefeitura de Guarulhos (SP)

Encerramento das inscrições 25/03/2019 Vagas 50 Salário até R$ 6.042,67 Escolaridade superior Estado São Paulo

Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP)

Encerramento das inscrições 18/03/2019 Vagas 173 Salário até R$ 6.429,84 Escolaridade fundamental, médio, técnico e superior Estado São Paulo

Prefeitura de Jambeiro (SP)

Encerramento das inscrições 06/03/2019 Vagas 16 Salário até R$ 11.259,59 Escolaridade fundamental, médio e superior Estado São Paulo

Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP)