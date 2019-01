Oportunidade: inscrições para 277 vagas começam nesta segunda

Posted on

Para quem leva a vida de ‘concurseiro’ a notícia é boa! A partir desta segunda-feira, 20, pelo menos 8 órgãos abrem inscrições para preencher 277 vagas. Há cargos para todos os níveis de escolaridade.

Entre os concursos, um está garantido no Estado do Ceará. Em Aracati, são 90 vagas com salário de R$ 2.676,32. Os cargos são para nível fundamental, médio e superior.

Veja os concursos com vagas abertas:

Prefeitura de Aracati (CE)

Inscrições: até 17/02/2019

Vagas: 90

Salários de até R$ 2.676,32

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Inscrições até 25/02/2019

Vagas: 127

Salários de até R$ 4.180,66

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Alexandria (RN)

Inscrições até 23/01/2019

Vagas: 58

Salários de até R$ 998,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Matupá (MT)

Inscrições até 31/01/2019

Vagas: 34

Salários de até R$ 6.947,08

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Cotriguaçu (MT)

Inscrições até 05/02/2019

Vagas: 6

Salários de até R$1.181,89

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura e a Câmara de Parecis (RO)

Inscrições até 11/02/2019

Vagas: 22

Salários de até R$ 8.175,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Sertanópolis (PR)

Inscrições até 08/02/2019

Vagas: 3

Salários de até R$ 2.919,31

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás

Inscrições: até 31/01/2019

Vagas: 17.673

Salários de até R$ 4.726,85

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Joanésia (MG)

Inscrições: até 31/01/2019

Vagas: 47

Salários de até R$ 10.900

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Inscrições: até 01/02/2019

Vagas: 87

Salários de até R$ 9.600,92

Cargos de nível superior

Veja o edital

Universidade Federal do Maranhão

Inscrições: até 08/02/2019

Vagas: 15

Salários de até R$ 4.180,66

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Acreúna (GO)

Inscrições: até 08/02/2019

Vagas: 4

Salários de até R$ 1.849,20

Cargos de nível fundamental e médio

Veja o edital

Tribunal de Justiça do Acre

Inscrições: até 13/02/2019

Vagas: 15

Salários de até R$ 30.404,41

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Jacuí (MG)

Inscrições: até 13/02/2019

Vagas: 83

Salários de até R$ 1.841,70

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Abaeté (MG)

Inscrições: até 14/02/2019

Vagas: 145

Salários de até R$ 2.130,06

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Tangará da Serra (MT)

Inscrições: até 14/02/2019

Vagas: 212

Salários de até R$ 13.461,38

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp)

Inscrições: até 15/02/2019

Vagas: 30

Salários de até R$ 6.048,02

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Universidade Federal do Acre