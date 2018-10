Orientações sobre saúde bucal são ofertadas na Praça Fausto Sales

Para celebrar o Dia do Dentista, comemorado no próximo dia 25, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza a I Semana Branca da Odontologia de Caucaia com atividades para sensibilizar a população quanto à importância da saúde bucal.

As ações iniciaram na manhã desta terça-feira (23/10) na Praça Fausto Sales, no Centro, com abordagem educativa de um grupo de dez dentistas das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na oportunidade, foram distribuídos 500 kits com escova, pasta e fio dental.

Conforme o coordenador do Núcleo da Saúde Bucal da SMS, Gerardo Queiroz, hoje o município oferece atendimento dentário em várias especialidades. “O trabalho é difícil e requer muito investimento, mas nesta gestão há mais visibilidade e antes não tinha. Agora temos melhores condições para atender à população.”

A Semana Branca da Odontologia de Caucaia lembra população sobre a importância da periodicidade da visita ao dentista, prevenção ao câncer bucal, e esclarecimentos sobre o fluxo e o atendimento em 42 UBS.

Além dos postos de saúde, o município oferece atendimento odontológico 24 horas para qualquer emergência, trauma e dor na Unidade de Pronto Atendimento do Centro. Dois Centros Especializado de Odontologia (CEO) também estão disponíveis para população.

A programação da semana segue nesta quarta-feira (24/10), às 9 horas, no Parque Botânico, com a confraternização para profissionais da área. Já no dia 26, será ministrada às 9 horas na Fatene uma palestra para os profissionais.

Dona Clarice Melo, moradora do Pabussu, estava passando pela praça quando viu o atendimento e foi buscar informações. “É muito bom este tipo de ação porque passa informações para as pessoas”, elogiou.

Moradora do Metrópole, Aurilena Paula Costa acredita que a semana sensibiliza e ajuda a esclarecer dúvidas. “Parei para tirar uma dúvida sobre minha chapa. Aprendi a escovar e higienizar da uma forma mais correta.”

