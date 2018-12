Posted on

Há poucos dias da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, os brasileiros estão cada vez mais otimistas com o futuro. Os números são da pesquisa do Datafolha e revelam que muitos brasileiros esperam um 2019 melhor, principalmente, na área econômica.

