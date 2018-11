Oscar do setor da construção no Ceará será entregue em dezembro

Acontecerá no dia 4 de dezembro a entrega do Prêmio da Associação de Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac Ceará 2018), que é considerado o Oscar do setor da Construção. A solenidade terá inicio às 18h30min, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), quando serão premiadas revendas de todo o Estado em diversas categorias.

O prêmio, de abrangência estadual, terá a participação de aproximadamente cinco mil revendas, da capital e interior, sendo um reconhecimento anual do setor de material de construção às melhores empresas e personalidades de destaque do Ceará.

Para este ano serão homenageados: o empresário Luiz Maia, Diretor-Presidente da Comercial Maia Distribuidora, como Personalidade do Ano; Roberto Macêdo, Presidente do Conselho de Administração da J. Macêdo CAP, empresa controladora do Grupo J. Macêdo; e como Destaque do Ano, a senhora Águeda Muniz, Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza.

Segundo o presidente da Acomac Ceará, Carlito Lira, o prêmio é o reconhecimento aos empresários que investem no setor, gerando emprego e contribuindo para o crescimento econômico do nosso Estado. “Diversas empresas serão homenageadas, sendo um prêmio democrático, visando não só faturamento, mas o bom relacionamento com a cadeia”, observou.

A avaliação das revendas aconteceu por intermédio de uma pesquisa junto à cadeia fornecedora. Já a escolha da empresa de representação comercial ocorreu junto às revendas e distribuidores. O evento terá a participação de home centers, lojistas, varejos especializados, indústrias e representantes comerciais.

