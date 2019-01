Ousadia e recado das facções: bandidos ateiam fogo em ônibus e tentam derrubar viaduto na Grande Fortaleza

A noite de quarta-feira, 2, e a madrugada desta quinta-feira, 3, exigiram trabalho da polícia. Criminosos deixaram a população assustada e sem entender o que estava acontecendo durante a madrugada na Região Metropolitana de Fortaleza.

O incêndio à equipamentos de fotossensores na Avenida Washington Soares e, nas proximidades do Makro, na BR 116, o fogo ateado em ônibus nos Bairros do Parque São José e Edson Queiroz, na cidade de Fortaleza, e a tentativa de derrubada de um viaduto, em Caucaia, com a explosão da base de uma coluna de concreta, representam o primeiro recado em 2019 de grupos com supostas ligações com facções.

As informações são do correspondendo do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva.





A ação dos bandidos está sendo interpretada como uma resposta a declarações do Secretário de Administração Penitenciária, Luis Mauro Albuquerque, que questionou o modelo atual de distribuição de presos de acordo com vínculos a determinadas organizações criminosas.

Mauro chegou a dizer, também, que não reconhece facção criminosa no Ceará. O novo secretário de administração penitenciária, Luis Mauro, é a maior aposta do Governador Camilo Santana para colocar fim na atuação dos crimes planejados nas áreas internas dos presídios e casas de detenção.

Nesse primeiro ataque de criminosos em 2019 na Grande Fortaleza, o que mais chama atenção é a ousadia na tentativa de derrubada de um viaduto em Caucaia.