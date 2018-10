Outubro Rosa: especialista vai orientar mulheres a planejar orçamento para evitar situações adversas

Com o objetivo de orientar as mulheres vítimas de câncer e as consequências financeiras decorrentes da enfermidade, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) promove, nesta terça-feira (23/10), a palestra “Outubro Rosa: conecte-se com seu corpo e suas finanças”. O evento terá início a partir das 14h, no auditório Dom Aloísio Lorscheider, no TJCE, bairro Cambeba, em Fortaleza.

A palestra é destinada a magistrados e servidores do Judiciário, mas também será aberta ao público em geral. A explanação será feita pela especialista em investimentos e finanças pessoais Rozana Ventura. Ela vai compartilhar sua experiência pessoal com o câncer de mama. Também falará sobre o impacto financeiro e a importância do planejamento para que as pessoas possam enfrentar eventuais adversidades da vida.

SERVIÇO:

Palestra: “Outubro Rosa: conecte-se com seu corpo e com suas finanças”

Dia: 23 de outubro, a partir das 14h

Local: Auditório Dom Aloísio Lorscheider, no Tribunal de Justiça do Ceará – avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba, Fortaleza

