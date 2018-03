Ouvidora-Geral do MPCE é homenageada na Assembleia Legislativa

O Dia Estadual do Ouvidor – celebrado em 16 de março – foi comemorado na noite desta terça-feira (13), em sessão solene no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa. O evento atendeu a requerimento do deputado Bruno Pedrosa (PP), ouvidor parlamentar da Casa.

O evento homenageou a ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Maria Neves Feitosa Campos; o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores – Secção Ceará, procurador de Justiça José Valdo Silva; o secretário de Estado chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral, José Flávio Barbosa Jucá de Araújo; o ouvidor geral do município de Fortaleza, Paulo Venício Moreira de Pinho; a ouvidora da Secretaria de Saúde do Estado, Maria de Fátima Aguiar Lustosa; e a ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Wanha Rocha.

Com informações do site da Assembleia Legislativa do Ceará