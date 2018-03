Ouvidora-geral do MPCE será homenageada pela Assembleia Legislativa

A ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, procuradora de Justiça Maria Neves Feitosa Campos, será uma das seis personalidades homenageadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em sessão solene nesta terça-feira (13), às 18h, no Plenário 13 de Maio. O deputado estadual e ouvidor parlamentar, Bruno Pedrosa procederá a abertura do evento e a entrega da premiação, através de um representante da mesa ou de algum familiar presente. O secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado, José Flávio Barbosa Jucá de Araújo, fará o agradecimento em nome de todos os homenageados. Na ocasião, haverá a apresentação artística de um coral.

Em reconhecimento às funções da atuação do profissional da área, além de Maria Neves Feitosa Campos, também serão agraciados: o secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado do Ceará, José Flávio Barbosa Jucá de Araújo; o ouvidor-geral do Município, Paulo Venício Moreira de Pinho; a ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Wanha Rocha; o ouvidor da Associação Brasileira de Ouvidores (ABO/CE) – Secção Ceará, José Valdo Silva; e a ouvidora da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Maria de Fátima Aguiar Lustosa.

Conforme o parlamentar, a criação da data comemorativa foi proposta no VI Encontro Nacional de Ouvidores/Ombudsman, realizado em 2001, em Recife. No evento, foi aprovada a Carta de Pernambuco, documento que recomenda a instituição do dia 16 de março como Dia do Ouvidor, que marca a criação da Associação Brasileira de Ouvidores no Brasil. No Ceará, estado pioneiro da celebração, a data foi instituída pela Lei 13.880, de 24 de abril de 2007, proposta e sancionada pelo então governador Cid Gomes, que estabeleceu o 16 de março como Dia Estadual do Ouvidor.

Com informação do Ministério Público do Estado do Ceará