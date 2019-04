Ovo caipira é cardápio nas escolas de Boa Viagem

O ovo caipira está fazendo parte do cardápio escolar das escolas do município de Boa Viagem. O secretário de agricultura, Ronilson Abreu, convenceu o prefeito de Boa Viagem a incluir os ovos caipira no cardápio escolar para enriquecer a alimentação dos alunos e aquecer a economia rural.

A unidade do ovo irá atingir o valor de R$ 0,52 cada. O corresponde do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, em sua participação no programa desta terça-feira (2), destaca que irão ser entregue a partir de agora, ovos caipiras para os alunos da rede escolar de Boa Viagem.

Alverne, também relata que o Deputado Domingos Neto ao levar uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Tauá, tendo em frente a superintendente Dr. Liris Carneiro para dar a ordem de serviço e recuperar o trecho da Br 020 entre Boa Viagem e Piauí. A obra deve começar em 15 dias, afirma Liris.

