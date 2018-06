Pacajus recebe cinema gratuito do Cine em Cena Brasil

A partir da próxima segunda-feira, 25, a cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, irá receber o cinema itinerante gratuito do projeto Cine em Cena Brasil. Passando pela segunda vez na cidade, a sala itinerante será instalada desta vez na Praça dos Eventos, localizada na Av. Pedro Philomeno Gomes, na região central.

A programação segue até 27 de junho (quarta-feira), levando a magia das telonas principalmente para crianças que, em grande parte, nunca tiveram a possibilidade de vivenciar esta experiência, uma vez que o município não possui salas de cinema.

Com estrutura similar à de uma sala convencional, o cinema itinerante possui 225 lugares, cadeiras com encosto e assentos com almofadas, ar-condicionado, tela de 26m², sistema de som e projeção digital 2D e 3D, com algumas exibições em libras, legenda descritiva e audiodescrição.

Todas as sessões de cinema exibidas serão gratuitas e abertas ao público em geral. Na lista dos títulos nacionais estão: A Menina Índigo; Como Nossos Pais; De Onde Te Vejo, já na dos internacionais estão: Carros 3; Meu Malvado Favorito 3; Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar e Sing. Quem Canta Seus Males Espanta.

“Para nós, promover cultura por meio da diversão é muito gratificante. Acreditamos que esse tipo de ação também fortalece a nossa relação com a população das regiões nas quais atuamos, baseados na integridade, respeito, responsabilidade e excelência, valores que norteiam todas as nossas ações e atividades”, reforça Cynthia Wolgien, gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da WestRock.

O projeto também trabalha com agendamento de escolas públicas. Em Pacajus, a previsão é que 2,7 mil crianças de escolas da rede pública da cidade participem das sessões.

O projeto tem o patrocínio da WestRock, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e apoio da Prefeitura Municipal de Pacajus.

INFORMAÇÕES: “CINE EM CENA BRASIL” EM PACAJUS-CE PROGRAMAÇÃO 25 DE JUNHO DE 2018 (SEGUNDA-FEIRA) HORÁRIO FILME CLASSIFICAÇÃO 08h Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar (LD) 12 anos 10h De Onde Te Vejo (LD) 12 anos 13h Carros 3 (3D) Livre 15h Sing, Quem Canta Seus Males Espanta(LD/AD/LB) Livre 19h Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar (LD) 12 anos 26 DE JUNHO DE 2018 (TERÇA-FEIRA) HORÁRIO FILME CLASSIFICAÇÃO 08h Como Nossos Pais (LD/AD/LB) 14 Anos 10h Carros 3 (3D) Livre 13h Meu Malvado Favorito 3 (LD) Livre 15h Sing, Quem Canta Seus Males Espanta(LD/AD/LB) Livre 19h A Menina Índigo (LD) 10 Anos 27 DE JUNHO DE 2018 (QUARTA-FEIRA) HORÁRIO FILME CLASSIFICAÇÃO 08h Carros 3 (3D) Livre 10h Sing, Quem Canta Seus Males Espanta(LD/AD/LB) Livre

Com informação da A.I