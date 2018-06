Pacajus será palco do 17º Encontro do Fórum Parlamentar Metropolitano

Situada à 51,1 km da capital cearense, a cidade de Pacajus sediará nesta quinta-feira, 21, o 17º Encontro do Fórum Parlamentar Metropolitano. O debate acontecerá na sede da Câmara Municipal de Pacajus, às 9h30. Na ocasião, o presidente Salmito Filho (PDT) junto com o coordenador do projeto, professor e sociólogo Eduardo Neto, irão apresentar a proposta de criação do Parlamento Metropolitano que visa solucionar os desafios e problemas que as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza enfrentam.

Lançada em dezembro de 2017 no plenário da CMFor, a proposta do Parlamento Metropolitano vem sendo apresentada e discutida com todos os vereadores da Região Metropolitana de Fortaleza, através dos Fóruns. Sob a coordenação do professor e sociólogo Eduardo Neto, a Câmara Municipal de Fortaleza, iniciou em abril os encontros do Fórum Parlamentar Metropolitano.

Com o objetivo de integrar as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, o presidente da CMFor, Salmito Filho, já visitou dezesseis municípios. São eles; Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Maranguape, Aquiraz, Guaiúba, Maracanaú, Pindoretama, Eusébio, Cascavel, São Luís do Curu, Paraipaba, Paracuru, Trairi, Caucaia, Pacatuba e Chorozinho.

Segundo Salmito Filho, a ideia vem sendo bem acolhida por todos os vereadores e em reunião realizada no dia 11 de junho com os presidentes das Câmaras da Região Metropolitana foi definida a data de lançamento do Parlamento Metropolitano para o dia 25 de junho, às 15 horas no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. No mesmo dia haverá uma reunião antes, às 13 horas, somente com os presidentes, para discutir as diretrizes do Estatuto e do Regimento Interno do Parlamento Metropolitano.

Com Agência CMFor