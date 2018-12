Pacatuba recebe, neste sábado, residencial do Minha Casa Minha Vida

O Município de Pacatuba recebe neste sábado, 29, a segunda etapa do Residencial Orgulho do Ceará II, empreendimento que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, serão 1.024 apartamentos entregues, com áreas que variam de 44 a 46m², divididas em sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço.

O investimento total do residencial é de R$ 133.599.040,00, sendo R$ 129.407.040,00 do Governo Federal por meio do Ministério das Cidades, e R$ 4.192.000,00 do Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades. A primeira etapa do residencial, que contemplou 1.072 apartamentos, foi entregue em agosto de 2018.

Serviço:

Inauguração do Residencial Orgulho do Ceará II

Data: sábado, 29/12/2018

Hora: 9h

Local: 4º Anel Viário (em frente à fábrica da Cerbrás) – Pacatuba/CE