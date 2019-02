Pacoti recebe a 71ª Briquedoteca do Governo do Estado

Pacoti ganhou mais cores e vida nesta segunda-feira (11). Em meio ao clima ameno e o verde da serra, foi inaugurada a 71ª brinquedopraça do Estado. “Estou muito feliz de ver que, aqui, temos muitas crianças que poderão usufruir deste espaço. O Programa Mais Infância tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Temos trabalhado, incansavelmente, para levar desenvolvimento pleno aos meninos e meninas do nosso Estado”, declarou a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, ao inaugurar a brinquedopraça do município.

“Quem cuida da infância, cuida do futuro”, frisou a secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França, ao parabenizar e agradecer o empenho e dedicação da primeira-dama para com as crianças cearenses. Outros municípios do Maciço de Baturité também já foram beneficiados com o equipamento: Palmácia, Guaramiranga, Ocara, Redenção (2) e Baturité (2).

Para Ana Lúcia Lopes, de 30 anos, a praça representa diversão para os dois filhos, Mateus (4) e Moisés (1). “Eu costumo vir aqui com eles quase toda noite, moro perto, e em casa não temos opção de lazer. Agora, com todos esses brinquedos, sei que nosso passeio será bem mais demorado e que eles poderão brincar à vontade”, expôs a mãe dos pequenos.

Novas perspectivas

“Nosso município tem sido beneficiado com diversos programas deste governo, e eu, enquanto gestor deste lugar, só tenho a agradecer pela parceria e empenho na execução das políticas que vêm ao encontro dos mais necessitados”, declarou o prefeito Kiko Sampaio. A contrapartida da Prefeitura Municipal é garantir a praça em bom estado de conservação e fazer a manutenção dos brinquedos.

O investimento do Estado na implantação de uma brinquedopraça é da ordem de R$ 180 mil. O espaço é cercado e com área de 230m² com piso anti-impacto e oito brinquedos como: uma casinha dupla com ponte de playground, uma casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola.

Mais Infância Ceará

A ação integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, que assegura o direito das crianças ao desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e psicológicas através do ato de brincar.

Com a inauguração, até o momento, o Governo do Ceará realizou a entrega de 71 brinquedopraças nos municípios de Altaneira, Alto Santo, Aracati, Araripe, Assaré, Banabuiú, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caridade, Caririaçu, Cedro, Chorozinho, Coreaú, Crato, Farias Brito, Fortim, Granjeiro, Guaramiranga, Ibiapina, Ibicuitinga, Independência, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itaitinga, Itatira, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Missão Velha, Mauriti, Marco, Milagres, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Ocara, Orós, Palmácia, Paraipaba, Pedra Branca, Porteiras, Quixadá, Reriutaba, Russas, Santana do Cariri, Saboeiro, Senador Pompeu, Tamboril, Tarrafas, Tejuçuoca, Ubajara, Várzea Alegre, Pacoti, além de duas unidades em Redenção, duas em Baturité e cinco em Fortaleza.

