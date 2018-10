Página com vaquinha virtual fake para Bolsonaro é bloqueada pelo TSE

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou o bloqueio e a retirada do ar de uma página da internet que pedia doações para Jair Bolsonaro (PSL), mas que não tinha vínculo com a campanha do capitão reformado.

De acordo com o jornal “O Globo”, o pedido foi feito pela coligação do deputado e atendido pelo ministro Carlos Horbach, do TSE.

A página estava hospedada no site Mercado Livre e já foi retirada do ar. No pedido, os advogados do PSL disse que a campanha “se utiliza de serviço de crowdfunding com outro endereço eletrônico”.

O TSE também pediu informações para identificar os envolvidos no esquema.

Com informações Noticias ao Minuto