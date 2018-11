Página da transparência do Estado tem mais de 75 mil acessos em outubro

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) divulga, nesta segunda-feira (12), os números de acesso relativos ao mês de outubro do principal sistema de comunicação entre o cidadão e o Estado, o Ceará Transparente. De acordo com os números compilados pela Coordenadoria de Fomento ao Controle Social do órgão, área responsável por gerenciar o sistema, durante o mês de outubro foram registrados 76.688 acessos, realizados por 36.086 usuários.

Fortaleza aparece como o município brasileiro que mais visita o sistema. Em seguida, aparecem os municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. Já quanto aos países que mais acessam o Ceará Transparente, além do Brasil, aparecem os Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha e Índia.

E mais

Como ferramenta moderna e tecnológica, o Ceará Transparente possui formato adaptável ao tipo de aparelhos pelo qual está sendo acessado, promovendo ao usuário uma melhor utilização do sistema. De acordo com as informações disponibilizadas pela CGE, durante o mês de outubro, foi registrado que 56.126 acessos realizados a ferramenta eram provenientes de Desktops, enquanto 19.935 eram realizados via mobile e 627 por meio de tablets.

COM CGE