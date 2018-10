Palestra alerta para cuidados com a saúde auditiva do idoso

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Planalto Caucaia promoveu na manhã desta sexta-feira (5) uma importante discussão a respeito da saúde da população idosa.

Dentro da programação promovida pela Prefeitura durante todo o mês em alusão ao Dia do Idoso, celebrado na última segunda-feira (1º/10), o equipamento sediou hoje uma palestra sobre saúde auditiva. A atividade foi aberta ao público e gratuita.

Na próxima segunda-feira (8/10), o Cras Guadalajara oferecerá aos idosos uma festa temática. No dia seguinte, será o Cras Araturi a unidade a oferecer atividades socioeducativas e de beleza à população acima de 60 anos.

Ainda no dia 9 de outubro, o Cras Sede terá ações de saúde alusivas ao Outubro Rosa, movimento educativo e de diagnóstico do câncer de mama. Já no dia 19, essa mesma unidade terá um dia de lazer na Colônia Ecológica do Sesc Iparana com idosos atendidos em serviços de convivência.

No dia 23, o Cras Sede oferecerá serviços de saúde à população em geral para no dia 31/10 o Cras Litoral encerrar a programação com uma festa de encerramento.