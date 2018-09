Palestra sobre drogas e segurança pública inicia nesta quarta projeto “Ensaios de Emergência”

Terá início nesta quarta-feira (12), a partir das 19h, a palestra “Política de Drogas e Segurança Pública”, com o antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares. O evento ocorrerá no Centro Universitário Farias Brito (Teatro Nadir Papi Saboya), localizado na rua 8 de Setembro, 1331, bairro Varjota. A entrada é gratuita.

A palestra faz parte do projeto “Ensaios de Emergência”, que consiste no lançamento de quatro livros mensais que abordarão temas relacionados à desigualdade social e violência. A primeira obra será lançada no dia da palestra. Os livros são formados a partir de artigos escritos por autores diversos.

O projeto é uma iniciativa dos juízes Cézar Belmino e Luciana Teixeira e da promotora de Justiça Joseana França, em parceria com o Centro Universitário Farias Brito. A proposta dos idealizadores é criar um espaço de debates, de diálogo transparente sobre a questão da desigualdade social e da violência, abordando o assunto sem apelo partidário, moral ou religioso.

SERVIÇO

Evento: palestra sobre “Política de Drogas e Segurança Pública”

Data: dia 12 de setembro, a partir das 19h

Local: Centro Universitário Farias Brito (Teatro Nadir Papi Saboya), localizado na rua 8 de Setembro, 1331, bairro Varjota. A entrada é gratuita.

Com informação do TJCE