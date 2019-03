Posted on

Município de Palhano realiza nesta terça-feira (26), as 17h, no Plenário da Câmara de vereadores uma audiência pública para debater estrategias de combate a dengue.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Cid Ferreira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!