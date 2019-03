Pancadas de chuva e trovões surpreendem fortalezenses nesta quarta

Posted on

Fortaleza registra chuva forte na manhã desta quarta-feira (27). A chuva veio acompanhada de raios e trovões. A previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as macrorregiões do estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao longo do dia de hoje, os meteorologistas apontam que as precipitações deverão atingir mais de 50% da área sob previsão e a cobertura de nuvens será variada. O cenário é propiciado pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste, padrão observado nos últimos dias.

Durante as primeiras horas da madrugada de hoje, a rede de radares mantida pela Funceme já apontou chuvas em parte do litoral do Ceará, onde estão localizados municípios como Icapuí, Aracati e Beberibe, além daqueles localizados na macrorregião Jaguaribana.

Veja registro de imagens e vídeos da chuva na manhã desta quarta-feira (27):