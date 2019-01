Um no Congresso, outro no parlatório: Bolsonaro adapta discurso ao público

Posted on

O 38º presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tomou posse do cargo nesta terça-feira (1), perante aproximadamente 150 mil pessoas que o acompanharam em Brasília.

O mais novo presidente da república teve a oportunidade de discursar duas vezes, uma no Congresso, onde falou para parlamentares e convidados estrangeiros, e uma no parlatório, onde teve a oportunidade de falar pela primeira vez como presidente para seus apoiadores.

Para o jornalista Beto Almeida, foram dois discursos que, embora seguissem o tom da campanha e a defesa da pauta conservadora, foram adaptados para os diferentes públicos alvo.

Em seu discurso no Congresso, Bolsonaro falou sobre o combate a corrupção, insegurança pública, irresponsabilidade econômica, fim da ideologia política, entre outros.

No parlatório, esses mesmos temas foram repetidos de forma mais branda, utilizando termos e expressões mais populares de modo a manter a conexão com o seu eleitorado – discurso fundamental que fez com que ele chegasse à presidência.

Confira o discurso de Bolsonaro no Parlatório: