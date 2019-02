Para Ciro Gomes, reforma da Previdência de Bolsonaro tem propostas “criminosas”

Posted on

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), em entrevista concedida a jornalistas nessa quinta-feira (21) no Ceará, cidade que já foi prefeito, fez duras críticas à proposta de reforma da Previdência da equipe econômica de Jair Bolsonaro que foi entregue no Congresso. Para Ciro, o projeto contém dispositivos “flagrantemente criminosos”.

