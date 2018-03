Para Ciro, Lula está na iminência de ser preso e não será candidato

Em evento como pré-candidato ao Planalto, Ciro Gomes (PDT), afirmou, na noite dessa segunda-feira, 12, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na iminência de ir para a cadeia e que não consegue mais visualizar o petista como candidato. Para Ciro, a eventual de saída de Lula da disputa deve fazer com que sua candidatura cresça nas pesquisas de intenção de voto.

— Eu não consigo mais visualizar o Lula candidato. Não gosto disso. Lamento isso (a situação de Lula). O Lula tá na iminencia de ir para a cadeia. Minha responsabilidade cresce a cada dia — afirmou o pré-candidato ao comentar sobre a possibilidade de o líder petista ser preso após sua condenação em segunda instância.

Conhecido por posições polêmicas, Ciro procurou dar uma guinada em seu discurso e disse que, caso seja eleito, pregará a união. Ele disse que está conversando com diversas forças políticas, mas afirmou que acha difícil que haja união da esquerda em torno de uma candidatura.

— O próximo presidente tem que ser um conciliador. Posso prometer que no meu governo não haverá susto. Eu não chego rompendo com nada. Eu chego para dialogar com a sociedade — disse Ciro, após ser questionado se estava conversando também com agentes do mercado. Ele afirmou ainda que nunca assinaria a chama Carta aos Brasileiros, documento que Lula apresentou na campanha presidencial de 2002 para acalmar o mercado financeiro.

Ao avaliar o cenário eleitoral, Ciro disse que se fosse para o segundo turno preferiria ter como adversário Jair Bolsonaro a Geraldo Alckmin.

— Eu vejo graves inconsistências no Bolsonaro. Nesse caso, a minha candidatura representaria todo lado civilizado da política — disse Ciro.

Com informação do Jornal O Globo