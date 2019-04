Para combater fake news, o Poder Judiciário tem que dar exemplo, afirma Beto Almeida

Posted on

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança, nesta segunda-feira (01) a campanha #FakeNewsNão para combater a propagação de notícias falsas na internet. Beto Almeida afirma que é uma iniciativa “interessantíssima”, no entanto, destaca que o Poder Judiciário precisa dar uma resposta ao encontro da campanha.

“O exemplo tem que começar dentro de casa, ou seja, o papel do Judiciário em mostrar agilidade e retirar de circulação notícias que são comprovadamente falsas e que atentam contra a honradez de pessoas”, afirma Beto.

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) trabalha para integrar a rede de comunicação dos principais órgãos e associações classistas do judiciário brasileiro para fortalecer iniciativas que divulguem os resultado da justiça. O empenho em mostrar o trabalho do judiciário será acompanhada pela #AquiTemJustiça.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva: