Para conter onda de violência no CE, Força Nacional aumenta o efetivo para 406 agentes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, na noite dessa segunda-feira, o envio de um efetivo extra de agentes da Força Nacional de Segurança para o Ceará. O estado vive desse a quinta-feira passada uma onda de violência, que resultou em mais de 150 ataques. As ocorrências foram notificadas em cerca de 33 municípios, incluindo a capital. Desde sábado, 330 homens da Força Nacional patrulham as ruas da região metropolitana de Fortaleza. Agora, o contingente será elevado para 406 agentes, bem como um total de 96 viaturas.

Além disso, o governo da Bahia enviou, no fim de semana, um efetivo de 100 policiais militares do estado para o Ceará para ajudar na crise. Mais três estados também enviarão agentes para reforçar a segurança no território cearense. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, são 43 policiais militares e agentes de inteligência do Piauí, Pernambuco e Santa Catarina.

No balanço dessa segunda-feira, o governo estadual confirmou a prisão de 148 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques. Desse número, 38 foram presos e apreendidos entre a noite de domingo e a manhã dessa segunda Em meio à crise de violência urbana, um grupo de 23 detentos fugiu da Cadeia Pública de Pacoti, cidade a 122 km de Fortaleza. Nenhum detento havia sido recapturado até a noite dessa segunda.