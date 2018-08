Para montagem de passarela, trecho da Via Expressa em Fortaleza será bloqueado no domingo

Um trecho da Via Expressa, como é conhecida popularmente a Avenida Almirante Henrique Sabóia, em Fortaleza, será bloqueado no próximo domingo, 19, entre as Ruas Alfredo Ladislau e General Eurico, no bairro Papicu. A informação é da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra).

O mesmo trecho foi bloqueado no fim de semana anterior. O bloqueio é para montar a estrutura metálica de uma passarela. O novo bloqueio vai ser das 7 horas até as 17 horas e é necessário para viabilizar o içamento da estrutura metálica da passarela que fica no lado oeste da Estação Papicu.

Com informações G1 Ceará