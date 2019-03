Parambu registra chuva de 140 mm nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, choveu em toda região dos Inhamuns. O registro das maiores chuvas, foram nos municípios de Parambu, Tauá e Quiterianópolis. O corresponde do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, em sua participação no programa desta sexta-feira (22), destacou que no município de Parambu, onde estava havendo racionamento de água para a cidade, as chuvas chegaram a 140 milímetros e vários açudes estão sangrando, em Tauá.

Alverne alerta, também, que o Rio Trici onde se abastece a barragem que alimenta o município de Tauá, também está com um bom volume de água.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: