Parcela única do IPVA 2019 vence nesta quinta-feira

Vence nesta quinta-feira, 31, a parcela única do IPVA 2019 com o desconto de 5% sobre o valor total do tributo. Este ano, 2.271.067 veículos serão tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 1.001.864.000,00, sendo que 50% desse valor pertence ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses.

Em 2019, a redução média, com relação a 2018, foi de 3,79%. O maior IPVA a ser pago no Estado será de R$ 35.788,17, referente a uma Ferrari 2010. Já o proprietário de um buggy 2004, pagará o menor imposto, R$ 23,72.

