Parceria com o BNB disponibiliza R$ 7,7 milhões em crédito para agricultores de Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seagri) firmou nesta sexta-feira (22/3) parceria com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para disponibilizar incentivos de até R$ 7,7 milhões aos agricultores do município. Com isso, 1.656 famílias poderão ser contempladas.

Segundo o titular da Seagri, César Cordeiro Lima, a linha de crédito beneficiará trabalhadores rurais de todas as regiões caucaienses. “Com esta medida, vamos ajudar o trabalho e vamos gerar renda para o homem do campo”, sintetizou.

O crédito estará disponível para quem comprovar a condição de agricultor familiar com a apresentação do registro eletrônico do Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitido a partir da próxima semana pelos técnicos da Seagri.

Conforme a gerente da agência do BNB de Caucaia, Allyany Hipólito, a parceria é de grande importância porque “a cooperação com a Prefeitura facilitará a aplicação dos créditos na região. Uma vez disponibilizado o CAR dará agilidade ao processo.”

Lorena Torquato de Carvalho, coordenadora de unidade do Crediamigo e Agroamigo de Caucaia, acredita na expectativa de ampliar o número de contratações e superar 2018. “Vamos atingir um público maior do crédito rural. O objetivo é manter o produtor rural em suas localidades, buscar sempre a melhoria na qualidade de vida e realizar sonhos.”

Agricultor há 40 anos, seu Antônio Valtemir da Silva mora na localidade de Bom Princípio e está ansioso para aumentar a produção. “Trabalho com gado de corte e agora vou ampliar também para a produção de leite e, desta forma, incrementar a minha renda.”

Os produtores agrícolas que desejam obter mais informações ou iniciar o cadastro devem dirigir-se à sede da Seagri, localizada à rua Juaci Sampaio Pontes, nº 315, no Centro de Caucaia. A documentação exigida é: RG, CPF, documento da terra e ponto central do imóvel ou ficha sanitária.

